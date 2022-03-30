Россия бросила на украинский фронт 1000 вагнеровцев, - Пентагон
Около 1000 человек, связанных с группировкой Вагнера, военизированной группировкой, спонсируемой Россией, сейчас находятся на Донбассе.
Об этом сообщает CNN, со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.
"Мы считаем, что в группе Вагнера сейчас около 1000 человек, расположенных на Донбассе. ... И видим, как они придают приоритет авиаударам", – сказал Кирби.
Также в Пентагоне подчеркивают, что "вагнеровцы" воюют на Донбассе "на протяжении последних восьми лет, поэтому это территория, где группа Вагнера имеет опыт".
- Напомним, вчера, 29 марта, британская разведка сообщала , что для проведения боевых действий будет выведено более 1000 "вагнеровцев", включая высших руководителей организации.
- У украинских военных уже есть опыт их уничтожения – украинские разведчики демонстрировали жетоны "вагнеровцев", которые воюют в составе российской армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.96
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.43
- Актуальное
- Важное