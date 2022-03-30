Россия бросила на украинский фронт 1000 вагнеровцев, - Пентагон

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.

"Мы считаем, что в группе Вагнера сейчас около 1000 человек, расположенных на Донбассе. ... И видим, как они придают приоритет авиаударам", – сказал Кирби.

Также в Пентагоне подчеркивают, что "вагнеровцы" воюют на Донбассе "на протяжении последних восьми лет, поэтому это территория, где группа Вагнера имеет опыт".

Напомним, вчера, 29 марта, британская разведка сообщала , что для проведения боевых действий будет выведено более 1000 "вагнеровцев", включая высших руководителей организации.

У украинских военных уже есть опыт их уничтожения – украинские разведчики демонстрировали жетоны "вагнеровцев", которые воюют в составе российской армии.

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