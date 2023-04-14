Об этом информирует в телемарафоне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В настоящее время на Бахмутском направлении в основном на стороне России воюют вагнеровцы.

"Они (ПВК Вагнера, – ред.) в дальнейшем главная ударная сила потому, что только они сейчас способны под страхом смерти идти постоянно в атаки", – подчеркнул Череватый.

Спикер Восточной группировки войск добавил, что силы врага несут огромные потери, а потому бросили в Бахмут силы регулярной армии.

"Они вынуждены усиливаться, так как поток из тюрем закончился. И нет возможности личный состав быстро научить. Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях", - говорит спикер ВСУ.

Читайте также: Россия активизировала наступление на Бахмут, присоединенные вагнеровцы и десантники, - разведка Британии

Череватый заметил, что РФ вынуждена использовать свое регулярное войско, ведь Частная военная компания Вагнера не справляется.

"Если они никак не смогут заместить этот личный состав, то "славная история" этой террористической группировки все-таки закончится в Бахмуте", - считает военный.