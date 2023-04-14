Россия бросила к вагнеровцам в Бахмут силы регулярной армии, но ВСУ ежедневно деклассируют "элитных" десантников, - Череватый
Силы обороны Украины продолжают уничтожать вагнеровцев и так называемые элитные войска России, которые отправили на усиление фронта в Бахмуте Донецкой области
Об этом информирует в телемарафоне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
В настоящее время на Бахмутском направлении в основном на стороне России воюют вагнеровцы.
"Они (ПВК Вагнера, – ред.) в дальнейшем главная ударная сила потому, что только они сейчас способны под страхом смерти идти постоянно в атаки", – подчеркнул Череватый.
Спикер Восточной группировки войск добавил, что силы врага несут огромные потери, а потому бросили в Бахмут силы регулярной армии.
"Они вынуждены усиливаться, так как поток из тюрем закончился. И нет возможности личный состав быстро научить. Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях", - говорит спикер ВСУ.
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Череватый заметил, что РФ вынуждена использовать свое регулярное войско, ведь Частная военная компания Вагнера не справляется.
"Если они никак не смогут заместить этот личный состав, то "славная история" этой террористической группировки все-таки закончится в Бахмуте", - считает военный.
- Накануне командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил , что ситуация в Бахмуте на Донетчине остается "сложной, но контролируемой", российские военные перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.
- Российские войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, масштабно разрушенный в результате бомбардировок.
- Аналитики считают, что российское минобороны использует наемников ПВК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы свести к минимуму потери среди кадровой армии.
- В городе Бахмут Донецкой области продолжаются жестокие и тяжелые столкновения, армия России сконцентрировала профессиональные подразделения, но им не удается получить полный контроль.
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