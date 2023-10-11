Россия бросила до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку, - военная администрация

Об этом говорится в заявлении начальника Авдеевской МВА Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

Украинские военные подбили более 60 единиц вражеской техники. По словам Барабаша, такого еще ни разу не было на этом направлении.

"Ситуация остается очень напряженной. Действительно, вчера они массированно пошли в наступление. Приблизительно с 3 часов начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга и саму "промку" также начали крыть", - говорится в заявлении.

Ближе к 5:30-6:00 террористы начали бить по Авдеевке. Большими силами россияне вчера штурмовали, для этого были использованы десятки единиц бронированной техники. В военной администрации уточнили, что РФ бросила в атаку до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку.