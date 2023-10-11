Россия бросила до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку, - военная администрация
Российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки
Об этом говорится в заявлении начальника Авдеевской МВА Виталия Барабаша в эфире телемарафона.
Украинские военные подбили более 60 единиц вражеской техники. По словам Барабаша, такого еще ни разу не было на этом направлении.
"Ситуация остается очень напряженной. Действительно, вчера они массированно пошли в наступление. Приблизительно с 3 часов начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга и саму "промку" также начали крыть", - говорится в заявлении.
Ближе к 5:30-6:00 террористы начали бить по Авдеевке. Большими силами россияне вчера штурмовали, для этого были использованы десятки единиц бронированной техники. В военной администрации уточнили, что РФ бросила в атаку до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку.
- 11 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Авдеевском направлении РФ силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировала наступательные действия. ВСУ отразили все атаки и не потеряли свои позиции. В то же время оккупанты потеряли 820 военных
- Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что россияне могут усилить обстрелы Авдеевки и будут пытаться окружить город.
- Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ отразили все атаки врага, позиции не потеряны.
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