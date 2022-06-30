Россия бросает все силы на захват Лисичанска, - офицер ТрО Луганщины Шакун

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Москали бросают все силы и вооружения, чтобы взять в окружение и захватить Лисичанск. Обстреливает из всех видов оружия. Лисичанск остался почти единственной точкой, где нет еще москалей на Луганщине. Лупят из всех калибров и видов артиллерии, работают вражеские самолеты", - отметил Шакун.



Офицер ТрО отметил, что начала работать украинская авиация, врага уничтожают под Волчеяровкой и Лисичанском, также подходит дальнобойная и более мощная артиллерия, но ситуация продолжает оставаться очень тяжелой.



"Что касается человеческого ресурса, то враг бросает безмерно. Они вгрызаются, их отбивают, бьют, а они лезут как тараканы. Относительно артиллерии и по боекомплектам – у нас более точное и мощное оружие. Но за это время москали научились применять военные навыки и вгрызаться. Противник сейчас окапывается, и потому его сложнее выбивать. Враг сильно застрял на Луганщине, но ничего не может сделать. По Северодонецку они долго спешили, а когда наши войска отошли, то тогда они стали "героями". На сегодняшний день ситуация по Лисичанску очень тяжелая, перелома еще нет", - объяснил Шакун.



Сергей Шакун подчеркнул, что украинские силы удерживают позиции и не сдают Луганщину.

29 июня голова Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал , что оккупанты бросили на Лисичанск две батальонно-тактические группы тяжелой техники.

30 июня Генштаб ВСУ передает, что враг пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут, а также штурмует район Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

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