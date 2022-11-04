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Война с Россией: хроника
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Россия бросает много новомобилизованных и зеков-вагнеровцев на донецкое направление и это не приносит успеха, - ISW

4 ноября, 2022 пятница
06:13
война с Россией

Плохо вышколенные и вооруженные и слабо мотивированные вновь созданные подразделения вряд ли создадут достаточный импульс, чтобы возобновить инициативу на донецком направлении.

Об этом пишет ISW.

Российские войска преждевременно направили недостаточную концентрацию мобилизованного личного состава на наступательные атаки вблизи Бахмута и Угледара Донецкой области, тратя свежий запас на незначительные достижения в сторону оперативно незначимых населенных пунктов.

Заместитель начальника Генштаба Украины Алексей Громов 3 ноября заявил, что в течение прошлой недели одна или две российские мотострелковые роты при поддержке артиллерии и танков совершили наземные атаки, чтобы захватить Павловку, пытаясь выйти на Угледар, но российские силы понесли потери из-за Украинских оборон.

3 ноября российские источники также признали, что темпы продвижения россиян вблизи Угледара медленны из-за украинского сопротивления и непогоды.

Кроме того, Громов заявил, что российские войска продолжают наземные операции с использованием мобилизованных, сил частной военной компании и бывших узников, и что за минувшие сутки россияне совершили более 40 наземных наступлений в районе Бахмута, Авдеевки и западной части Донецкой области. Понеся потери более чем в 300 человек (100 убитых) только в одном направлении.

ISW ранее сообщал о медленном продвижении России в Донецкой области и непродуманном распределении ресурсов на линии фронта. Российские силы, вероятно, преуспели бы в таких наступательных операциях, если бы они дождались до прибытия достаточного количества мобилизованного личного состава, чтобы собрать достаточно большие силы, чтобы преодолеть украинскую оборону, несмотря на плохие погодные условия.

Так что нынешние российские атаки, продолжающие текущую схему, вряд ли создадут достаточный импульс, чтобы возобновить инициативу на поле боя. ISW не предлагает никакой гипотезы, чтобы объяснить нетерпимость российских войск или продолжение распределения ими ограниченных военных средств для завоевания незначительных с точки зрения операций территорий в Донецкой области, а не для защиты от контрнаступления Украины в Луганской и Херсонской областях.

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мобилизация
Донетчина
оккупированные территории
наступление ВСУ
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