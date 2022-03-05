"Россия бомбит жилые кварталы, инфраструктуру, угрожает ядерным объектам": Кулеба требует отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты кораблям РФ

Об этом он написал на странице в Twitter.

По его словам, мир должен расторгнуть все связи и полностью изолировать Россию от внешнего мира.

"Россия переходит к безобразной тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться. Запретить Сбербанку SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей и криптлазейки. Разорвите все связи", – говорится в сообщении.

Напомним, правительство Швейцарии ввело санкции, запрещающие экспорт в РФ товаров двойного назначения, продуктов и услуг в нефтяном секторе и товаров для сферы безопасности и обороны.

Соединенные Штаты готовы в дальнейшем ужесточать санкции против России. Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова.

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