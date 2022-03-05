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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Россия бомбит жилые кварталы, инфраструктуру, угрожает ядерным объектам": Кулеба требует отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты кораблям РФ

"Россия бомбит жилые кварталы, инфраструктуру, угрожает ядерным объектам": Кулеба требует отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты кораблям РФ

5 мартa, 2022 суббота
13:42
война с Россией Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует от стран Запада ужесточить санкции против России на фоне вторжения на территорию Украины

Об этом он написал на странице в Twitter.

По его словам, мир должен расторгнуть все связи и полностью изолировать Россию от внешнего мира.

"Россия переходит к безобразной тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться. Запретить Сбербанку SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей и криптлазейки. Разорвите все связи", – говорится в сообщении.

  • Напомним, правительство Швейцарии ввело санкции, запрещающие экспорт в РФ товаров двойного назначения, продуктов и услуг в нефтяном секторе и товаров для сферы безопасности и обороны.
  • Соединенные Штаты готовы в дальнейшем ужесточать санкции против России. Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель Государственного департамента Нед Прайс.
  • Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова.

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санкции против России
Дмитрий Кулеба
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