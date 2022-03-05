"Россия бомбит жилые кварталы, инфраструктуру, угрожает ядерным объектам": Кулеба требует отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты кораблям РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует от стран Запада ужесточить санкции против России на фоне вторжения на территорию Украины
Об этом он написал на странице в Twitter.
По его словам, мир должен расторгнуть все связи и полностью изолировать Россию от внешнего мира.
"Россия переходит к безобразной тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться. Запретить Сбербанку SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей и криптлазейки. Разорвите все связи", – говорится в сообщении.
- Напомним, правительство Швейцарии ввело санкции, запрещающие экспорт в РФ товаров двойного назначения, продуктов и услуг в нефтяном секторе и товаров для сферы безопасности и обороны.
- Соединенные Штаты готовы в дальнейшем ужесточать санкции против России. Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель Государственного департамента Нед Прайс.
- Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова.
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