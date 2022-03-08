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Война с Россией: хроника
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Россия бомбит украинские города неуправляемыми авиабомбами, – разведка

8 мартa, 2022 вторник
17:00
война с Россией

Для бомбардировки украинских городов авиация российских войск использует неуправляемые авиационные бомбы

Об этом сообщают на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на показания одного из пленных российских военных.

В украинской разведке напомнили, что 5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировку жилых кварталов города Чернигов. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб.

"Летчик был взят в плен, его зовут Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск) . Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов", - отмечают в сообщении.

Заметим, что военачальники и пропагандисты оккупантов утверждают, что для бомбардировки они используют высокоточное оружие. Однако пленный военный отмечает, что они сбрасывали на жилые кварталы неуправляемые авиабомбы свободного падения.

"Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Такие бомбардировки – очередное очевидное преступление против человечности армии оккупанта", – добавляют в разведке.

  • Напомним, по состоянию на 12 часов 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения.
  • Добавим, продолжаются тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.

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