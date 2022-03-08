Россия бомбит украинские города неуправляемыми авиабомбами, – разведка

Об этом сообщают на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на показания одного из пленных российских военных.



В украинской разведке напомнили, что 5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировку жилых кварталов города Чернигов. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб.



"Летчик был взят в плен, его зовут Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск) . Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов", - отмечают в сообщении.



Заметим, что военачальники и пропагандисты оккупантов утверждают, что для бомбардировки они используют высокоточное оружие. Однако пленный военный отмечает, что они сбрасывали на жилые кварталы неуправляемые авиабомбы свободного падения.



"Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Такие бомбардировки – очередное очевидное преступление против человечности армии оккупанта", – добавляют в разведке.

Напомним, по состоянию на 12 часов 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения.

Добавим, продолжаются тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.