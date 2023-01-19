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"Россия больше не является надежным игроком": ЕС расширит мониторинговую миссию в Армении

19 января, 2023 четверг
01:52
Мир Армения

Евросоюз распространяет на территорию Армении новую мониторинговую миссию, то есть начинает помогать региону, где когда-то господствовала Москва.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, в четверг, 19 января, Европейский парламент намерен голосовать за проект, который решительно осуждает военную агрессию Азербайджана в сентябре 2022 года и подчеркивает готовность ЕС активно участвовать в урегулировании длительных конфликтов в Нагорном Карабахе.

"Было взаимопонимание с властями Еревана, что существует потребность в восстановлении присутствия мониторинговой миссии, поскольку предыдущая была маловата. Теперь до 100 наблюдателей будут развернуты в регионе в рамках полномасштабной миссии Совместной безопасности и оборонной политики. Есть несколько шагов, которые все еще предстоит выполнить перед ними развертыванием, и теперь они будут переданы Комитету по вопросам политики и безопасности в Брюсселе, ожидая двухлетнего мандата", - сообщили Politico инсайдеры.

Несколько членов ассамблеи призвали Брюссель предложить Армении не только слова поддержки.

"Россия больше не является надежным игроком в регионе, поскольку влияние Москвы уменьшилось после ее катастрофического вторжения в Украину, поэтому блок должен выступить в защиту общечеловеческих ценностей", - заявила Натали Луазо, французский депутат Европарламента и глава подкомитета по безопасности и обороне.

Теперь, по мнению экспертов издания, у ЕС есть планы играть более активную роль в регионе. Однако еврочиновник, предоставивший информацию на условиях анонимности, подчеркнул, что придется сбалансировать напряженные отношения с Россией, учитывая ее присутствие в регионе.

"ФСБ в Армении повсеместно. У нас было несколько случаев, когда наших наблюдателей возвращали российские пограничники, даже если их сопровождал персонал Министерства обороны Армении, что вызвало беспокойство, поскольку это территория Армении", - отметил он.

Как отмечает издание, уже больше месяца район Нагорного Карабаха, который все еще находится под контролем Армении, находится под блокадой азербайджанских экоактивистов. Единственная дорога, известная как Лачинский коридор, ранее контролировалась российскими миротворцами в рамках мирного соглашения, которое положило конец войне 2020 года. Ереван утверждает, что спор якобы из-за незаконной добычи золота действительно является поводом для "этнической чистки", а силы Москвы, похоже, не желают или не могут прекратить эту атаку. В то же время, запасы продовольствия и медикаментов в регионе заканчиваются.

По информации Politico, гнев в отношении России из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Армении и Нагорном Карабахе растет: в стране прошла серия беспрецедентных протестов с требованием выйти из ОДКБ и поддержать Запад. Вместе с США, Великобританией и рядом других европейских стран, Брюссель выразил свою обеспокоенность ситуацией.

"ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения вдоль коридора. Ограничение такой свободы передвижения причиняют значительные страдания местному населению и создают гуманитарные проблемы", - отмечается в заявлении Европарламента.

Спустя несколько недель после столкновений первые из около 40 гражданских наблюдателей ЕС начали прибывать в регион, выезжая каждый день, чтобы проверить напряженную демаркационную линию, разделяющую две страны Южного Кавказа.

  • 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и контролируемой Россией ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - ред.) помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.
  • Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу".
  • 18 сентября в столице Армении Ереване прошел митинг за выход страны из ОДКБ.
  • В ноябре Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать совместные документы.
  • В январе 2023 года Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории.

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Россия
ЕС
Армения
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