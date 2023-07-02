Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что вместе Украина сможет победить, и подчеркнул, что украинские берега никогда не будут терпеть оккупантов.

"Слава всем нашим защитникам! Слава всем нашим защитницам!" – сказал Зеленский.