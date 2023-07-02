Россия больше не будет диктовать условия в Черном море, - Зеленский
В воскресенье, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия больше не будет диктовать Украине условия в Черном море
Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
"Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что вместе Украина сможет победить, и подчеркнул, что украинские берега никогда не будут терпеть оккупантов.
"Слава всем нашим защитникам! Слава всем нашим защитницам!" – сказал Зеленский.
- 2 июля, в День Военно-Морских Сил ВСУ президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и ряд других чиновников опубликовали поздравления.
- Также Зеленский прибыл на Одесчину, где обсудил с украинскими военными оперативную обстановку в Черном море.
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