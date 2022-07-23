Россия боится потерять Херсон и через зерновое соглашение хотела подвести Украину к перемирию, но фокус не удался, - генерал Мусаев
Генерал Альнур Мусаев, экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана, считает, что Путина на встрече в Иране интересовали его огромные проблемы и беспомощность в его "специальной террористической операции" в Украине
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Альнур Мусаев прокомментировал намерения Путина по поводу иранской встречи и возможный план подведения Украины к перемирию.
"Эта иранская встреча, как ее назвали "Тегеран-22", в которой одна сторона, Иран и Турция, хотела обсудить вопросы Сирии. А Путина интересовали его огромные проблемы и беспомощность в его "специальной террористической операции" в Украине. В зерновом вопросе он стремился достичь какого-то перемирия на Юге Украины, а именно в Херсоне, что свидетельствует о том, что Россия очень боится будущих поражений на Юге и потери Херсона, поэтому он пытался уговорить Эрдогана, чтобы тот уговорил Украину на соглашение, в котором он якобы. позволяет вывоз украинского зерна, а взамен Украина должна объявить перемирие в Херсоне. Но этот фокус ему не удался", - пояснил генерал.
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