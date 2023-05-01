Россия блокирует "зерновой коридор", чтобы занять ниши Украины на мировом рынке, - зам-главы Всеукраинского аграрного совета
Торможение Россией экспорта украинского зерна направлено на то, чтобы в настоящее время вести переговоры с рынком, куда бы они могли реализовать свои зерновые
Об этом в эфире Эспрессо заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук.
"Они пытаются компенсировать экспортом аграрной продукции ущерб от санкций. Торможение по экспорту украинского зерна, проверка кораблей в Босфоре направлена на то, чтобы в этот период времени вести переговоры с потенциальным рынком, куда бы они могли реализовать свои зерновые. Это мы можем увидеть на примере масличных культур. Мы удерживали 50% рынка масла – сейчас это 34% и на эти ниши заходит Россия, в этом контексте нам нужно вместе усиливать санкции в отношении РФ, чтобы не давать возможности дополнительно зарабатывать средства, которые могут пойти на оружие. механизмы в отношении банковской системы, санкций в отношении нефти и газа", - считает он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.92Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное