Об этом в эфире Эспрессо заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук.

"Они пытаются компенсировать экспортом аграрной продукции ущерб от санкций. Торможение по экспорту украинского зерна, проверка кораблей в Босфоре направлена на то, чтобы в этот период времени вести переговоры с потенциальным рынком, куда бы они могли реализовать свои зерновые. Это мы можем увидеть на примере масличных культур. Мы удерживали 50% рынка масла – сейчас это 34% и на эти ниши заходит Россия, в этом контексте нам нужно вместе усиливать санкции в отношении РФ, чтобы не давать возможности дополнительно зарабатывать средства, которые могут пойти на оружие. механизмы в отношении банковской системы, санкций в отношении нефти и газа", - считает он.