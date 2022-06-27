Об этом сообщил заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов, пишет Медиацентр "Украина".

"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля", – сказал он.

По словам Баринова, на заблокированных в море судах остается товар, но они не могут выйти из портов.

Он также добавил, что не удалось подтвердить информацию, что одно из судов якобы вышло из Мариупольского порта.

Напомним, по данным американской разведки, россияне получили приказ заминировать черноморские порты Украины.

В Украине из-за российской агрессии заблокирован вход судов во все морские порты.

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