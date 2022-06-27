Россия блокирует в морских портах около 80 иностранных судов с экипажами
Российские силы продолжают блокировать в морских портах Украины около 80 судов
Об этом сообщил заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов, пишет Медиацентр "Украина".
"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля", – сказал он.
По словам Баринова, на заблокированных в море судах остается товар, но они не могут выйти из портов.
Он также добавил, что не удалось подтвердить информацию, что одно из судов якобы вышло из Мариупольского порта.
- Напомним, по данным американской разведки, россияне получили приказ заминировать черноморские порты Украины.
- В Украине из-за российской агрессии заблокирован вход судов во все морские порты.
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