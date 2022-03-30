Россия блокирует в Черноморском регионе около 90 гражданских судов, - Госдеп США

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает "Укринформ".

"Около 30% мирового экспорта пшеницы обычно приходится на Черноморский регион, а также 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла. Однако Россия разбомбила по меньшей мере три гражданских судна, перевозивших товары из черноморских портов по всему миру, в том числе одно, зафрахтованное агрокомпанией" , – сообщила представитель Госдепартамента США.

Она подчеркнула, что последствия войны Путина ощущаются далеко за пределами Украины и оказывают непосредственное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

"Российские ВМС блокируют доступ к украинским портам, чем фактически прекращают экспорт зерна. Согласно отчетам, они не позволяют выйти в Средиземное море примерно 94 суднам, которые перевозят продовольствие для мирового рынка", - отметила Шерман.

По ее словам, сейчас многие грузоотправители не решаются отправлять свои суда в Черное море, даже в российские порты, учитывая опасность, исходящую от РФ.

По данным Human Rights Watch, российское вторжение в Украину усугубило продовольственный кризис на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В частности, Ливан получает 80% пшеницы из Украины; Египет закупает пшеницу, а также большие объемы растительного масла; Ливия импортирует более 40% пшеницы из Украины; Йемен – не менее 27%. Кроме того, власти северо-западной Сирии обеспечивают регион пшеницей и мукой, закупленной через Турцию, но последняя также импортирует 90% пшеницы из Украины.

Напомним, Россия заменяла значительную часть Черного моря, фактически прекратив гражданский транзит. Для этого она, в частности, использовала морские мины из захваченных в 2014 году украинских военных складов.

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