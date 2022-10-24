Об этом в Медиацентре заявил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских Стратегических Исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

РФ может давить через зерновые коридоры для переговоров с Киевом, хотя бы по теме экспорта украинского зерна.

"Все, что сейчас делает Россия – обстрелы ракетами, обстрелы дронами, блокировка работы зерновых коридоров – это все принуждение к переговорам. "А давайте мы встретимся и поговорим". Им нужны любые переговоры, потому что у них плохо дела обстоят на фронте" , – объяснил Клименко.

Морской эксперт добавил, что Москва будет создавать условия для того, чтобы хоть кто-то начал с ней разговаривать: "Там, где будет проблема зерна, там можно будет вставлять и другие интересующие ее вопросы".

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.

4 октября Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с Путиным.

18 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что консультации Украины с Россией и дальше возможны, несмотря на запрет на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

21 октября президент Турции Реджеп Эрдоган планировал в ближайшие дни снова позвонить лидерам Украины и РФ, чтобы устроить переговоры о мире.

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