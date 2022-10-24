Россия блокирует работу зерновых инициатив – это принуждение к переговорам, – морской эксперт Клименко
Морской эксперт Андрей Клименко считает, что Россия блокирует работу зерновых коридоров обстрелами для того, чтобы принудить Украину к переговорам
Об этом в Медиацентре заявил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских Стратегических Исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
РФ может давить через зерновые коридоры для переговоров с Киевом, хотя бы по теме экспорта украинского зерна.
"Все, что сейчас делает Россия – обстрелы ракетами, обстрелы дронами, блокировка работы зерновых коридоров – это все принуждение к переговорам. "А давайте мы встретимся и поговорим". Им нужны любые переговоры, потому что у них плохо дела обстоят на фронте" , – объяснил Клименко.
Морской эксперт добавил, что Москва будет создавать условия для того, чтобы хоть кто-то начал с ней разговаривать: "Там, где будет проблема зерна, там можно будет вставлять и другие интересующие ее вопросы".
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