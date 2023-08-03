Россия блокирует информацию об ударах по Крыму, чтобы не сеять панику, - ISW

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Подобная картина в информационном пространстве России еще больше выявила недостатки в сообществе военкоров, считают эксперты.

Так, российский провоенный блоггер резко обвинил других известных так называемых военкоров, критиковавших поведение РФ в войне 2 августа, в том, что они "имбециллы", поддерживающие "провокационные публикации" и "безумную критику" минобороны РФ.

Причиной столь жестких высказываний стала публикация блогерами изображений, показывающих последствия недавних ударов ВСУ под оккупированным Севастополем и на мосту Чонгар в Крыму, которые, по мнению некоторых источников, могут "безответственно сеять панику".

Печально известный пророссийский блогер, поддерживающий Кремль, дополнительно обвинил одного из критически настроенных "военкоров" в краже краудсорсинговых собраний, предназначенных для российских сил.

В Институте изучения войны отмечают, что обе эти конкретные критические статьи привлекли значительное внимание других провоенных российских комментаторов, многие из которых поддержали критические каналы, подвергшиеся атакам за сообщения об ударах по Крыму.

Один военкор заявил, что вся проблема заключается в публикации фото вероятных украинских ударов по объектам в оккупированном Крыму, при этом подчеркнул, что оригинальные изображения взяты с украинских каналов Telegram.

Другой известный российский блоггер заявил, что спор о размещении изображений последствий ударов в Крыму стал настолько напряженным, что привлек внимание крымского управления ФСБ и так называемого главы крымской оккупационной администрации Сергея Аксенова, вероятно, потому, что эти структуры заинтересованы в предотвращении паники на полуострове.

Спор вокруг этих двух "военкоров", наряду с сопутствующими обвинениями, свидетельствует о том, что вопрос об ударах по Крыму является "явно невралгической точкой в военном российском информационном пространстве", говорится в отчете.

Аналитики ISW напомнили, что ранее, после очевидного удара ВСУ по мосту Чонгар 29 июля, подавляющее большинство российских блогеров хранили молчание, а несколько избранных каналов просто репостили изображение нанесенного ущерба в последующие дни.

По оценке экспертов, отсутствие дискуссии среди "военкоров" после ударов по Чонгарскому мосту свидетельствует, что Кремль, возможно, официально приказал блогерам молчать о крымских ударах. Что еще раз подтверждает предварительную оценку ISW и подчеркивает тот факт, что освещение событий на полуострове создало значительную напряженность в российском информационном пространстве.

"Российские власти, в том числе крымская оккупационная администрация, кровно заинтересованы в ограничении распространения информации об ударах и их последствиях для российской логистики через оккупированный полуостров из-за опасений, что эта информация вызовет панику среди населения и сомневается в способности РФ для эффективной защиты своей оккупированной территории", - отмечается в публикации.

Что известно об обстрелах Крыма

17 июля под утро прогремели взрывы на Крымском мосту, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.

В ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы. Детонировал склад с боеприпасами на Старокрымском полигоне.

20 июля кафиры обвинили Украину в атаке дрона на Крым. Якобы повреждены 4 админздания и погиб подросток.

22 июля кафиры сообщили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками: горела нефтебаза в поселке Октябрьское и детонировал склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Было приостановлено движение по железной дороге.

24 июля оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе и эвакуации близлежащих сел.

В пятницу, 28 июля, в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов кафиров. В ГУР сообщают о диверсии

Также украинские силы продолжают наносить удары по логистическим путям россиян, чтобы разрушить их планы и поставки между Крымом и материком. В частности, утром 29 июля была произведена воздушная атака ВСУ по Чонгарскому мосту.

1 августа в Крыму прогремели взрывы, предположительно, в районе Балаклавы, где расположена база военно-морского флота РФ, ТЭЦ и склады боеприпасов и техники оккупантов.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил , что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов" и "Василий Быков".