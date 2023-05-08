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Россия блокирует экспорт украинского зерна: инспекцию ожидают 90 судов

8 мая, 2023 понедельник
14:42
Экономика

В территориальных водах Турции Россия отказывается регистрировать и инспектировать ввозящие украинскую агропродукцию суда. Инспекцию ожидают 90 судов

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"РФ в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения", - пишет ведомство.

По состоянию на 8 мая инспекцию в водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 - уходят под загрузку.

Сообщается, что экспорт нашей аграрной продукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн. тонн.

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"Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", - подчеркивают в министерстве.

Украина призывает партнеров, ООН и Турцию отреагировать.

  • 26 апреля Россия в очередной раз заблокировала Черноморский зерновой коридор. В результате блокировки судна не смогли покинуть украинские порты.
  • На следующий день президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поговорил об Украине и зерновом соглашении. Эрдоган заявил о необходимости продления "зернового соглашения", однако Путин в ответ сказал, что "Россию волнует предложение Турции".
  • В американском Госдепе считают, что весь мир выиграет от полноценной работы "зернового соглашения", позволяющего экспортировать украинскую продовольствие через Черное море.
  • В турецком минобороны заявляли, что 5 мая были запланированы переговоры заместителей министров обороны Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению.
Россия
зерно
Война с Россией
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