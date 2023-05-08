Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"РФ в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения", - пишет ведомство.

По состоянию на 8 мая инспекцию в водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 - уходят под загрузку.

Сообщается, что экспорт нашей аграрной продукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн. тонн.

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"Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", - подчеркивают в министерстве.

Украина призывает партнеров, ООН и Турцию отреагировать.