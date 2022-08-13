Россия блокирует доступ к лекарствам на оккупированных территориях, - Ляшко

Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

"В течение всех пол года войны Россия не разрешила надлежащие гуманитарные коридоры, чтобы мы могли обеспечивать собственным лекарством тех пациентов, которые в них нуждаются. Мы считаем, что эти действия совершаются Россией с умыслом, и считаем их преступлениями против человечности и военными преступлениями, которые будут задокументированы и признаны", - сказал министр.

Украинское правительство имеет программу обеспечения лекарствами людей с онкологическими и хроническими заболеваниями. Издание отмечает, что разрушение больниц, инфраструктуры и вынужденное перемещение около 7 миллионов человек также мешает оказанию медицинской помощи.

"Когда на территориях, которые сейчас контролируют украинские силы, повреждены дороги и мосты... трудно доставить в больницу человека, у которого произошел сердечный приступ или инсульт. Иногда мы не успеваем, скорая помощь не успевает. Вот почему война несет гораздо больше жертв. Это число, которое невозможно вычислить", – рассказал Виктор Ляшко.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что по состоянию на 11 августа зафиксировала 445 нападений на больницы и другие медицинские учреждения, непосредственно приведшие к 86 смертям и 105 ранениям.

По состоянию на 21 июля в результате обстрелов россиянами медицинской инфраструктуры Украины 87 машин скорой помощи вышли из строя.

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