Россия била по Кременчугу ракетами ХА-22, которые используются для террористических целей. Колонка Сергея Згурца

Использование ракет против Кременчуга, если мы знаем их тип, является актом государственного терроризма. Последняя информация состоит в том, что враг использовал ракеты ХА-22 из бомбардировщика ТУ-22М3. Это собственно "слепые ракеты". Эта ракета начала разрабатываться где-то в 50-х годах прошлого столетия и начала производиться в 60-х. Она производилась для уничтожения авианосцев, в том числе даже с боевой ядерной частью. Эти ракеты имеют релокационные головки самонаведения и способны захватывать только такие радиоконтрастные цели в виде группы зданий или отдельных мостов. Так вот эта точность абсолютно низкая. Если эти головки самонаведения не используются, а ракета летит только с помощью инерционной системы наведения, квадрат, в который она должна попасть, составляет 10 км. Это означает, что с такой точностью нельзя попасть в какой-либо объект, который выбирается как цель. Это означает, что эта ракета летит на дальность 500 км и попадает в то, что захватит ее головка самонаведения, которая видит лишь группу объектов, группу зданий на земле. Или если она летит по координатам, то она попадает в цель, попадающую в этот квадрат около 10 на 10 км. Это действительно ракеты, которые используются для террористических ударов, что и демонстрирует РФ. Кстати, ее не просто так уничтожить, поскольку когда она спускается с самолета, то набирает высоту до 22 км, разгоняется до скорости 3-4 маха, а когда до цели остается 60 км, она начинает пикировать на цель с достаточно высокой скоростью, попадает в тот объект, который видит головка самонаведения. К слову, эта ракета имеет самую большую боевую часть по сравнению с другими ракетами, которые сегодня использует РФ. Вес боевой части у ракеты ХА-22 составляет 1 тонну. Если мы видим, что такая слепая ракета попала в торговый центр, то и есть последствия: взорвалось около 1 тонны взрывчатого вещества. Это привело к возгоранию газовых баллонов, которые были в торговом центре, или других элементов конструкции, что повлекло за собой такой большой пожар. Так что использование этих крылатых ракет ХА-22, которые, собственно, абсолютно слепы с точки зрения выполнения военных миссий, является лишь признаком того, что Россия пытается запугать украинское население такими мощными ударами ракетных вооружений, а с другой стороны - это говорит о том, что это акт государственного терроризма, потому что эти ракеты являются неизбирательными действиями.

За последние несколько дней использование ракетного вооружения было чрезвычайно показательным

Три дня назад по Украине было выпущено 55 крылатых ракет. Вчера таких ударов было 10. Сегодня мы говорим только о 2 ракетах, выпущенных по Кременчугу, но видим, что эффект этих ударов достаточно тревожен, потому что будет ответная реакция мирового сообщества.



Если говорить о количестве ракет, которые были выпущены по Украине с 24 февраля, то таких пусков было 1700 атак. Было выпущено 2800 ракет, потому что в каждом запуске может быть по несколько ракет того или иного типа. Если мы учтем, как мы можем бороться с этими ракетами, то главным образом мы вспоминаем о нашей противовоздушной обороне. Обычно у нас функции борьбы с крылатыми ракетами возложены на истребители МИГ-29 и СУ-27. Однако мы понимаем, что количество самолетов нам не позволяет перехватывать все ракеты, а с другой - главной ставкой украинской противовоздушной обороны являются экс-советские комплексы типа С-300 и комплексы БУК. Все эти системы вооружений могут перехватывать крылатые ракеты, а также ограниченно бороться с баллистическими ракетами, потому что когда мы говорим о том, что нам нужна противоракетная оборона, то это непосредственно борьба с летящими с высокой скоростью баллистическими ракетами. Когда мы говорим о противовоздушной обороне, мы боремся с аэробалистическими целями вроде самолетов и крылатых ракет, которые летят с меньшей скоростью. И, конечно, когда мы теперь еще раз говорим о том, что нам нужно усиливать противовоздушную оборону, учитывая количество ракетных атак, которые сегодня поддерживает враг, то на этом фоне показательна новость, которую сегодня утром озвучило агентство СNN о том, что США рассматривают возможность передачи Украине противовоздушных комплексов средней и большой дальности. Затем эту информацию агентства Reuters подтвердил помощник президента США Джейк Салливан, который сказал, что комплексы будут переданы в ближайшее время, включая пакет военной помощи, и что Украина получит и комплексы ПВО, и контрбатарейные радары, и значительное количество артиллерийских боеприпасов, которые нам так же нужны. О каких комплексах противовоздушной обороны идет речь, когда речь идет о комплексах и большой и средней дальности. Также CNN сообщает о том, что речь идет об американско-норвежских комплексах NASAMS. То есть действительно ли это оружие может надежно закрыть небо над Украиной.

Следующий рубеж, где враг сосредотачивает свои усилия, это Лисичанск

Продолжая тематику нынешних военных событий, стоит упомянуть происходящее на фронтах. Сводка Генштаба дает общую картину, но отмечу некоторые тренды, которые очерчивают текущую ситуацию. После продолжительного продавливания нашей обороны враг захватил Северодонецк, следующий рубеж, где враг сосредотачивает свои усилия, это непосредственно Лисичанск. Там враг пытается совершать атаки с Юга, чтобы обеспечить захват и этого городка. Также не менее опасное направление – это непосредственно вся зона вокруг Попасной, где враг пытается накапливать силы и обеспечивать продвижение сразу в нескольких направлениях. Это в частности в сторону Лисичанска, чтобы обеспечить поддержку группировок, которые создают атаку на Лисичанск. Вторая группа сил направляет свои усилия, чтобы перерезать трассу, которая объединяет Бахмут и Лисичанск как главную линию обеспечения нашей группировки в Лисичанске. И третье направление российских сил направлено так же в сторону Бахмута, где есть такой населенный пункт Роты и Возрождение, где они также пытаются пересечь трассу Бахмут уже непосредственно с Юга.



Важное значение имеет непосредственно город Северск, который мы видим на верхушке инфографики, где есть одно из направлений движения для логистического обеспечения Лисичанска. Враг пытается проводить и готовить атаки непосредственно на Северск, но там есть река Северский Донец, которая пока делает невозможными такие активные наступательные действия. Также враг готовится к ведению наступательных действий в направлении Славянска, непосредственно от Изюма, потому что эта группировка Изюм и Попасная на сегодняшний день имеет наибольшее количество военных сил, которое в целом находится на территории Украины. Это около 50 боевых тактических групп, которые пытаются проводить эти наступательные действия. На самом деле, проведение этих боевых действий возможно только после того, как произойдет перегруппировка сил, хотя это уже начинает вызывать значительные вопросы. Ожидали, что после захвата Северодонецка, враг сделает какую-то паузу, но видим, что этого не происходит. Все подразделения или резервы, которые враг пытается сформировать, он сразу бросает в бой для захвата Лисичанска. Такое впечатление, что непосредственно такой оперативной паузы даже не будет. Хотя она должна наступить, потому что российские подразделения истощены и личного состава для проведения дальнейших действий у врага просто не существует. Также интересно, что непосредственно подразделения, которые вели боевые действия вокруг Северодонецка, сейчас начинают перебазироваться в другой регион. В частности, есть информация, что часть этих БТГ движется на Юг и одно из направлений, где происходит накопление этих вымотанных сил для нового наступления в направлении Запорожья. Увидим, насколько такие прогнозы реализуются. Но действительно – часть войск от Северодонецка перебазировалась на это направление. Также я скажу о Беларуси, потому что такое впечатление, что мы слишком эскалируем тему втягивания Беларуси в боевые действия против Украины, потому что даже эксперты начинают говорить, что вероятность 50/50. Я все-таки сторонник того, чтобы мы учли выводы Главного управления разведки, которое говорит о том, что боевые действия Беларуси против Украины с использованием их подразделений маловероятны. Варианты, к которым могут быть привлечены подразделения Беларуси - это либо террористические действия на территории Украины, либо использование аэродромов и ракетных вооружений, которые могут быть основаны на территории Беларуси и использоваться против Украины. Это выглядит более вероятным сценарием, тем более что так было на первой фазе войны, и так было совсем недавно, когда российские бомбардировщики ТУ-22М3 позавчера заходили с российской территории на территорию Беларуси. И оттуда производили пуски ракетами по нашим объектам. Так что ситуация остается непростой, нужно быть готовыми к обороне и верить в нашу победу.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso