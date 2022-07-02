Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования для нанесения ударов по наземным целям из-за того, что запасы более точного современного оружия сокращаются.

Анализ записей камер видеонаблюдения показывает, что торговый центр в Кременчуге 27 июня, скорее всего, поразил ракету Х-32. Это модернизированная версия советской ракеты Х-22.

Хотя Х-32 по ряду характеристик превосходит Х-22, он все еще не оптимизирован для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно повышает вероятность сопутствующего ущерба при нанесении ударов по застроенным районам.

Последующие удары 30 июня 2022 года в Одесской области, вероятно, были нанесены ракетами Х-22. Это оружие еще менее точно и менее пригодно для нанесения точных ударов. Ее применение почти наверняка неоднократно приводило к жертвам гражданского населения за последние недели.

1 июля по Одесщине был нанесен ракетный удар с самолетов стратегической авиации по направлению к Черному морю. В результате удара поврежден девятиэтажный жилой дом. Погиб 21 человек.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет поддержки от США, содержащий систему NASAMS, существенно усилит ПВО .

2 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия наносит удары крылатыми ракетами по жилым кварталам, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.

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