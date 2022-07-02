Россия бьет по Украине старыми ракетами из-за нехватки высокоточного оружия, - британская разведка
РФ использует против Украины старые противокорабельные ракеты из-за нехватки современного высокоточного оружия
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
По данным британской разведки, Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования для нанесения ударов по наземным целям из-за того, что запасы более точного современного оружия сокращаются.
Анализ записей камер видеонаблюдения показывает, что торговый центр в Кременчуге 27 июня, скорее всего, поразил ракету Х-32. Это модернизированная версия советской ракеты Х-22.
Хотя Х-32 по ряду характеристик превосходит Х-22, он все еще не оптимизирован для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно повышает вероятность сопутствующего ущерба при нанесении ударов по застроенным районам.
Последующие удары 30 июня 2022 года в Одесской области, вероятно, были нанесены ракетами Х-22. Это оружие еще менее точно и менее пригодно для нанесения точных ударов. Ее применение почти наверняка неоднократно приводило к жертвам гражданского населения за последние недели.
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