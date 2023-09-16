Россия бьет по Харькову: есть попадания
Утром субботы 16 сентября российские террористы атакуют Харьков. Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу
Об этом сообщает глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экстренные службы уже выехали на места попадания.
О взрывах сначала сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - написал мэр.
В то же время глава ОВА призвал людей оставаться в укрытиях.
Напомним, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась с 11:11 до 11:51.
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- Напомним, что утром среды, 6 сентября, российские террористы нанесли удар по селу Новая Гнилица Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела ранения получил местный житель.
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