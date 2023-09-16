Россия бьет по Харькову: есть попадания

Об этом сообщает глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экстренные службы уже выехали на места попадания.

О взрывах сначала сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - написал мэр.

В то же время глава ОВА призвал людей оставаться в укрытиях.

Напомним, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась с 11:11 до 11:51.

Новость будет дополняться...