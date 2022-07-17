Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем, а также в Херсон. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности", – отмечается там.

Разведка Британии отмечает, что украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже более месяца, и последние политические заявления руководства Украины "предупреждают о предстоящих наступательных операциях с целью вытеснения России с территорий, которые она сейчас контролирует".

Действия России связывают с ожиданием наступления Украины, требованиями министра обороны РФ Сергея Шойгу во время недавнего визита в Донбасс, а также поражений украинскими силами российских командных пунктов, узлов материально-технического обеспечения и скоплений войск.

"Учитывая давление на российскую живую силу, усиление юга на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", – заключают в британской разведке.

16 июля британская разведка подчеркнула, что успешные действия сил обороны Украины способствовали " уменьшению импульса " России. Отмечается, что российские наступательные операции остаются ограниченными по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.

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