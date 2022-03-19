Россия авиаударом разрушила склад зерна в Житомирской области
В поселке Народичи, Житомирской области, произошел пожар в здании зерносклада после российского авиаудара
Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС в Facebook.
"В пгт Народичи, Коростенского района, ликвидирован пожар в здании зерносклада частного сельхозобщества. После нанесенного врагом авиаудара здание, где хранились зерновые, претерпело разрушения, загорелись перекрытия и кровля на площади 500 кв.м. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
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