Россия авиаударом разрушила склад зерна в Житомирской области

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС в Facebook.



"В пгт Народичи, Коростенского района, ликвидирован пожар в здании зерносклада частного сельхозобщества. После нанесенного врагом авиаудара здание, где хранились зерновые, претерпело разрушения, загорелись перекрытия и кровля на площади 500 кв.м. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

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