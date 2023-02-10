Россия атаковала Украину ракетами: есть попадания и раненые, работала ПВО
Утром 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 7 человек получили ранения
Об этом передают местные власти и СМИ.
Львовщина
Ранее городской голова Львова Андрей Садовый проинформировал о работе ПВО в городе: "Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО".
А глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе противовоздушной обороны в области.
Также во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении.
Ивано-Франковская область
До этого глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук отчитывалась о работе ПВО на территории области.
Хмельницкая область
А городской голова Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил взрыв в городе: "Взрыв в Хмельницком. Берегите себя. Детали со временем. Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами".
О перебоях с электроснабжением рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
"Часть города без электроснабжения. Может быть сбои и в водоснабжении", - написал он в телеграмме.
Харьков
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в области во время ракетной атаки в эфире телемарафона:
"Харьков все еще находится под ударами вражеских ракет. Недавно в городе раздался еще один взрыв. Есть попадание в электрогенерирующую инфраструктуру. Воздушная тревога сохраняется. Находитесь в укрытиях", - сказал он.
По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, добавил Синегубов.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о вражеской атаке на критическую инфраструктуру города ориентировочно в десять часов утра: он предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.
Киев и область
По данным мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Позже Киевская городская военная администрация уточнила : "Обломками ракеты в Голосеевском районе повреждены два автомобиля, дом и электросети".
До этого Киевская областная военная администрация и Киевская городская военная администрация сообщали о работе ПВО на территории региона.
Днепропетровщина
Мониторинговые группы и СМИ писали о взрывах в Кривом Роге, глава ОВА Александр Вилкул призвал ничего не выкладывать в сеть: "Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете".
Запорожье
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о повторной атаке на город: утром 10 февраля там зафиксировано два прилета.
Винницкая область
Мэр Винницы Сергей Моргунов подтвердил взрывы в городе и проинформировал о работе ПВО.
"В Виннице было слышно взрывы. Сработало ПВО", - написал он.
До этого глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отмечал, что в области была повышена угроза ракетного удара. А местные жители сообщали о взрывах в Полтавской , Одесской, Николаевской, Кировоградской областях.
В 08:34 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о как можно больше 20 ракетах, которые могут атаковать Украину. В 10:20 он написал, что в воздушном пространстве Молдовы была зафиксирована вражеская ракета. "Пока транзитом".
- Напомним, ночью оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Харьковщины, зафиксировано около 10 взрывов.
- Российские войска сегодня ночью через час нанесли по Запорожью 17 ударов.
- Утром сообщалось , что Россия вывела в Черное море три ракетоносителя после ослабления шторма, один из них – подводный: в ОК "Юг" предупредили, что враг может готовить обстрел Украины.
- Утром Воздушные силы отчитывались , что ночью 10 февраля россияне нанесли удары по городам и критической инфраструктуре Украины: применили 7 БПЛА и 6 крылатых ракет "Калибр": ВСУ сбили 5 "калибров" и 5 "шахедов".
- Утром ДТЭК проинформировал , что из-за угрозы ракетной атаки 10 февраля применены экстренные отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
- Позже в Укрэнерго предупредили о 14-й массированной террористической атаке на украинскую энергосистему: "к сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях".
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