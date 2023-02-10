Об этом передают местные власти и СМИ.

Львовщина

Ранее городской голова Львова Андрей Садовый проинформировал о работе ПВО в городе: "Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО".

А глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе противовоздушной обороны в области.

Также во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении.

Ивано-Франковская область

До этого глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук отчитывалась о работе ПВО на территории области.

Хмельницкая область

А городской голова Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил взрыв в городе: "Взрыв в Хмельницком. Берегите себя. Детали со временем. Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами".

О перебоях с электроснабжением рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Часть города без электроснабжения. Может быть сбои и в водоснабжении", - написал он в телеграмме.

Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в области во время ракетной атаки в эфире телемарафона:

"Харьков все еще находится под ударами вражеских ракет. Недавно в городе раздался еще один взрыв. Есть попадание в электрогенерирующую инфраструктуру. Воздушная тревога сохраняется. Находитесь в укрытиях", - сказал он.

По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, добавил Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о вражеской атаке на критическую инфраструктуру города ориентировочно в десять часов утра: он предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.

Киев и область

По данным мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Позже Киевская городская военная администрация уточнила : "Обломками ракеты в Голосеевском районе повреждены два автомобиля, дом и электросети".

До этого Киевская областная военная администрация и Киевская городская военная администрация сообщали о работе ПВО на территории региона.

Днепропетровщина

Мониторинговые группы и СМИ писали о взрывах в Кривом Роге, глава ОВА Александр Вилкул призвал ничего не выкладывать в сеть: "Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете".

Запорожье

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о повторной атаке на город: утром 10 февраля там зафиксировано два прилета.

Винницкая область

Мэр Винницы Сергей Моргунов подтвердил взрывы в городе и проинформировал о работе ПВО.

"В Виннице было слышно взрывы. Сработало ПВО", - написал он.

До этого глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отмечал, что в области была повышена угроза ракетного удара. А местные жители сообщали о взрывах в Полтавской , Одесской, Николаевской, Кировоградской областях.

В 08:34 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о как можно больше 20 ракетах, которые могут атаковать Украину. В 10:20 он написал, что в воздушном пространстве Молдовы была зафиксирована вражеская ракета. "Пока транзитом".