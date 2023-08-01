О последствиях ночной атаки сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко, сообщает "Общественное".

По предварительной версии главы полиции, было около шести-семи дронов. По меньшей мере, один из них попал в здание ПТУ. Предварительно внутри здания никого не было. Также были попадания в центральной части города: один человек ранен, его состояние оценивают медики, сказал Тимошко.

Почему использовали Shahed — выводы будут делать в ВСУ, говорит он. По версии правоохранителя РФ проверяет систему противовоздушной обороны.

Никаких военных объектов или скопления военнослужащих в местах попадания не было, отметил Владимир Тимошко.

Корреспондент "Общественное. Харьков" сообщила, что около половины трехэтажного здания ПТУ разрушены: обрушились два этажа центрального корпуса.

Об атаке на город сначала сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram

"Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", - отметил мэр города.

По уточненной информации из мэрии – было два прилета :

"Было слышно два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет".

Информацию об атаке россиян также подтвердил глава ОВА.

"Оккупанты наносят удары. Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях", - написал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Впоследствии он добавил , что на месте взрывов возник пожар:

""На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала.

Позже Игорь Терехов уточнил , что было три прилета в центре города, в частности в здание общежития:

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах. Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас уточняется".

Воздушные силы ВСУ сначала сообщали об угрозах обстрела города баллистическими ракетами, а затем - об угрозе , связанной с активностью вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Позже – также предупредили об вероятности атаки беспилотниками. Около 1 часа был объявлен отбой тревоги.