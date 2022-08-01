Россия атакует гражданские объекты чаще, чем военные, - ЦПД

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Вопреки заявлениям Путина, что "по никаким гражданским объектам российская армия ударов не наносит", за 5 месяцев войны Россия атаковала гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные. В цифрах это - 17,3 тысяч ударов по гражданским объектам. ектах и около - 300 по военным", - говорится в сообщении.

Сообщают, что прежде всего россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре городов, расположенных вдоль линии фронта.

"Кремль рассчитывает, что обстрелы побуждают местных жителей прекратить сопротивление и выступить против "киевского режима". Тактика "выжженной земли" пришла на смену проваленной ставке российской армии на мобильные группы проникновения в глубь страны, - объясняют в ЦПИ.

По данным центра, одной из причин прилетов по гражданским объектам также является низкая точность российского оружия, использование устаревших или ложных данных.

"Повреждено или разрушено более 50% всего жилищного фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецкого и Лисичанска. Количество оставшихся без крыши украинцев уже превышает 3,5 млн человек или 8% населения страны", - добавляют в ЦПИ.

30 июля Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил о многочисленных фактах отказа украинцев сотрудничать с властями временно оккупированных территорий.

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