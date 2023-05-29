Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Валерий Рябых дал комментарий о вражеской ракетной атаке Киева 29 мая.

"Наша ПВО демонстрирует чудеса работы, защищая мирное население Украины. Видим, что государство-агрессор взяло курс на усиление террористических атак, не гнушаясь ничем проводить массированные атаки всеми имеющимися у них средствами. Сегодня 29 мая произошел очередной феноменальный случай, когда РФ опозорилась, потому что рухнул очередной миф, в частности об "искандерах". Дело в том, что сегодняшняя атака была очень коварной, потому что произошла во время рабочего дня, когда мирные жители в Киеве жили своей жизнью. РФ использовала массированную ракетную атаку баллистическими ракетами, которые двигаются очень быстро" , – сказал военный эксперт.

Валерий Рябых отметил, что примерно через 10 минут после объявления воздушной тревоги эти ракеты подлетели в Киев, где их встретила противовоздушная оборона, а также противоракетная, которая теперь способна сбивать баллистические ракеты врага.

"Большое значение имеет то, что это были ракеты "Искандер", которые, как и "Калибр" раньше, были посрамлены, потому что именно на эти ракеты делалась ставка государства-террориста в противостоянии со свободным миром. К тому же российские пропагандисты говорили, что "искандеры" очень уникальны и могут обходить все системы противоракетной обороны, двигаются с очень большой скоростью и могут маневрировать на конечном участке, изменять траекторию полета, кроме того, в РФ рассказывали, что такие ракеты оснащены устройствами РЭБ, чтобы обходить ПВО и ПРО. То есть, это именно те системы, которые используются в российских межконтинентальных баллистических ракетах типа "Тополь" и другие. Сегодняшняя атака украинской столицы показала, что мир может не бояться РФ с ее ракетами, потому что все, о чем говорила российская пропаганда, оказалось мифом", – подчеркнул Рябых.