Россия атаковала Запорожье ракетами С-300, есть разрушение инфраструктуры, - депутат Сысоева

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

"Сегодня была неспокойная ночь для Запорожья. Буквально в 23:00 мониторинговые группы зафиксировали движение С-300 в Бердянском районе. Около 02:00 прозвучала серия мощных взрывов, три мощных взрыва были слышны из всех районов города. К сожалению, воздушная тревога раздалась после взрывов. Информация о пострадавших и погибших уточняется", - сообщила Сысоева.

По ее словам, в последние дни количество обстрелов по Запорожской области возросло, это обычно более 100 обстрелов в сутки.

"К сожалению, каждую неделю есть раненые и пострадавшие. Прифронтовое Запорожье регулярно страдает от обстрелов. Если именно областной центр не каждый день страдает от обстрелов, то Запорожский район обстреливают постоянно. Логику тех обстрелов невозможно объяснить", - добавила депутат.