Россия атаковала Запорожье ракетами С-300, есть разрушение инфраструктуры, - депутат Сысоева
Ночью вражеская армия атаковала Запорожье ракетами С-300. Оккупанты попали по окрестностям Запорожья, частично разрушены объекты инфраструктуры, на месте загорелся пожар
Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.
"Сегодня была неспокойная ночь для Запорожья. Буквально в 23:00 мониторинговые группы зафиксировали движение С-300 в Бердянском районе. Около 02:00 прозвучала серия мощных взрывов, три мощных взрыва были слышны из всех районов города. К сожалению, воздушная тревога раздалась после взрывов. Информация о пострадавших и погибших уточняется", - сообщила Сысоева.
По ее словам, в последние дни количество обстрелов по Запорожской области возросло, это обычно более 100 обстрелов в сутки.
"К сожалению, каждую неделю есть раненые и пострадавшие. Прифронтовое Запорожье регулярно страдает от обстрелов. Если именно областной центр не каждый день страдает от обстрелов, то Запорожский район обстреливают постоянно. Логику тех обстрелов невозможно объяснить", - добавила депутат.
- 15 октября Генштаб ВСУ сообщил, что враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в сутки. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
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