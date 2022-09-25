Россия атаковала Запорожье ракетами. Зафиксировано 10 прилетов
В ночь с 24 на 25 сентября российский агрессор атаковал Запорожье ракетами
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В Запорожье зафиксировано около 10 прилетов.
"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов. Находитесь в укрытиях!! Всегда есть риск повторных обстрелов", – пишет Старух.
Ракетный удар по Запорожье произошел в районе 00:30. Воздушная тревога была объявлена в 00:26.
"Внимание! Враг совершает ракетную атаку на Запорожье. Будьте осторожны! Соблюдайте правила воздушной безопасности!!!", - сообщает Старух.
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