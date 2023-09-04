Россия атаковала юг Одесщины беспилотниками, работает ПВО

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

"Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками", - написал он в 03:58.

Глава ОВА добавил, что работает противовоздушная оборона, и призвал жителей и гостей Измаильского района быть в укрытиях к отбою воздушной тревоги, а также не снимать и не преподавать работу военных.

В Воздушных силах также сообщили об ударных беспилотниках в небе над Одесщиной. В частности, в 04:27 проинформировали о фиксации группы дронов в бывшем Килийском (ныне Измаильском) районе Одесской области, которые двигались вдоль границы с Румынией. В 04:43 в Воздушных силах отметили, что они двигаются в сторону Измаила. А в 04:57 – об очередной группе БПЛА в акватории Черного моря в направлении южных районов Одесщины, следовавших по тому же маршруту, что и предыдущие.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в два часа ночи 4 сентября.