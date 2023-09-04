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Россия атаковала юг Одесщины беспилотниками, работает ПВО

4 сентября, 2023 понедельник
05:07
Война с Россией

В ночь на понедельник, 4 сентября, юг Одесской области оказался под атакой вражеских ударных беспилотников

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

"Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками", - написал он в 03:58.

Глава ОВА добавил, что работает противовоздушная оборона, и призвал жителей и гостей Измаильского района быть в укрытиях к отбою воздушной тревоги, а также не снимать и не преподавать работу военных.

В Воздушных силах также сообщили об ударных беспилотниках в небе над Одесщиной. В частности, в 04:27 проинформировали о фиксации группы дронов в бывшем Килийском (ныне Измаильском) районе Одесской области, которые двигались вдоль границы с Румынией. В 04:43 в Воздушных силах отметили, что они двигаются в сторону Измаила. А в 04:57 – об очередной группе БПЛА в акватории Черного моря в направлении южных районов Одесщины, следовавших по тому же маршруту, что и предыдущие.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в два часа ночи 4 сентября.

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