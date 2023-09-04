Россия атаковала юг Одесщины беспилотниками, работает ПВО
В ночь на понедельник, 4 сентября, юг Одесской области оказался под атакой вражеских ударных беспилотников
Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.
"Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками", - написал он в 03:58.
Глава ОВА добавил, что работает противовоздушная оборона, и призвал жителей и гостей Измаильского района быть в укрытиях к отбою воздушной тревоги, а также не снимать и не преподавать работу военных.
В Воздушных силах также сообщили об ударных беспилотниках в небе над Одесщиной. В частности, в 04:27 проинформировали о фиксации группы дронов в бывшем Килийском (ныне Измаильском) районе Одесской области, которые двигались вдоль границы с Румынией. В 04:43 в Воздушных силах отметили, что они двигаются в сторону Измаила. А в 04:57 – об очередной группе БПЛА в акватории Черного моря в направлении южных районов Одесщины, следовавших по тому же маршруту, что и предыдущие.
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в два часа ночи 4 сентября.
- В течение суток 3 сентября российские террористы совершили 20 обстрелов приграничных общин Сумской области. В результате атак повреждены дома
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное