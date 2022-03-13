Россия атаковала Яворивский полигон возле Львова
Вражеская армия РФ совершила воздушную атаку по Яворивскому полигону возле Львова
Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ирина Геращенко.
В 3.30 фактически по всей Украине объявили о воздушной тревоге и призвали граждан пойти в укрытие. С тех пор информация о взрывах появлялась из Херсона, окрестностей Киева, Умани и Донбасса.
Около 6 часов жители Львова и области услышали громкие взрывы.
"По предварительной информации, рашисты атаковали Яворивский полигон возле Львова", – написала Ирина Геращенко.
По информации Игоря Зинкевича, надежно сработало ПВО.
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