Россия атаковала Яворивский полигон возле Львова

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ирина Геращенко.



В 3.30 фактически по всей Украине объявили о воздушной тревоге и призвали граждан пойти в укрытие. С тех пор информация о взрывах появлялась из Херсона, окрестностей Киева, Умани и Донбасса.



Около 6 часов жители Львова и области услышали громкие взрывы.



"По предварительной информации, рашисты атаковали Яворивский полигон возле Львова", – написала Ирина Геращенко.





По информации Игоря Зинкевича, надежно сработало ПВО.







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