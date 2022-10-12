Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе
Вечером 12 октября российский агрессор атаковал Винницкую область дронами-камикадзе
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Винниччину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!", - пишет Борзов.
Воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 16:47. Сирена также прозвучала в Тернопольской и Хмельницкой областях.
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