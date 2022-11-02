Россия атаковала пригород Запорожья, ВСУ уничтожили все летевшие в направлении города дроны.
Городские власти сообщили, что вечером, 2 ноября, оккупанты атаковали пригород Запорожья. Военные заявили, что все вражеские "шахиды", двигавшиеся в сторону города, уничтожены
Об этом пишет секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртеев в телеграмме .
В 21:23 глава ОГА Александр Старух сообщил, что оккупанты атаковали пригород Запорожья.
- 31 октября враг атаковал ракетами Запорожье и повредил объекты критической инфраструктуры.
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