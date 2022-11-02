Об этом пишет секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртеев в телеграмме .

В 21:23 глава ОГА Александр Старух сообщил, что оккупанты атаковали пригород Запорожья.

Позже, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртеев сообщил, что в некоторых районах города были слышны взрывы, однако прилеты не зафиксированы. Он также отметил, что атака произошла по пригороду и добавил, что работает украинская ПВО. Куртеев также отметил, что ВСУ уничтожили все двигавшиеся в сторону Запорожья дроны-камикадзе.

31 октября враг атаковал ракетами Запорожье и повредил объекты критической инфраструктуры.

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