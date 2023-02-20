Россия атаковала пригород Запорожья

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

"Не игнорируйте воздушную тревогу и будьте в безопасных местах. Воздушная опасность еще есть", - призвал Куртев.