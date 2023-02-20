Россия атаковала пригород Запорожья
В понедельник, 20 февраля, российская армия нанесла удар по пригороду Запорожья
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
"Не игнорируйте воздушную тревогу и будьте в безопасных местах. Воздушная опасность еще есть", - призвал Куртев.
- Утром 20 февраля российские оккупанты снова обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии. Зафиксировано 20 приходов.
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