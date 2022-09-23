Россия атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. Погиб гражданский
Днем, 23 сентября, российский агрессор атаковал Одессу иранскими дронами-камикадзе
Об этом сообщает ОК "Юг", информацию передает городской совет Одессы.
Пострадала инфраструктура в припортовой зоне Одессы. Погибло гражданское лицо.
"Одесса атакована дронами-камикадзе с моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский человек", - говорится в сообщении.
Над морем ПВО сбило один дрон-камикадзе "Шахид-136".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.94
Покупка 40.94Продажа 41.87
-
EUR
Покупка 40.01Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное