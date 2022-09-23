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Главная война с Россией Россия атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. Погиб гражданский

Россия атаковала Одессу иранскими дронами-камикадзе. Погиб гражданский

23 сентября, 2022 пятница
16:15
война с Россией

Днем, 23 сентября, российский агрессор атаковал Одессу иранскими дронами-камикадзе

Об этом сообщает ОК "Юг", информацию передает городской совет Одессы.

Пострадала инфраструктура в припортовой зоне Одессы. Погибло гражданское лицо.

"Одесса атакована дронами-камикадзе с моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, с пожаром борются спасательные службы. Погиб один гражданский человек", - говорится в сообщении.

Над морем ПВО сбило один дрон-камикадзе "Шахид-136".

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