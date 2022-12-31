Россия атаковала Николаевщину и Днепропетровщину "шахедами"

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По словам Кима, Россия использует для обстрела не менее 2 группы "шахедов". Они пролетели в направлении Днепра и Николаева.

По состоянию на 22:11 один из "шахедов" уже был уничтожен украинским ПВО.

В местных телеграмм-каналах уже сообщают о звуках, подобных ПВО, Днепропетровщине и Николаевщине.

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