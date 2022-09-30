Россия атаковала Николаев и Одессу иранскими дронами-камикадзе
В ночь с 29 на 30 сентября российские дроны-камикадзе иранского производства атаковали Николаев и Одессу
Об этом сообщает заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко:
"Одесская область. Силами ПВО над морем сбиты в непосредственной близости к г. Одесса 3 БПЛА. В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа", - написал Тимошенко.
Взрывы прогремели и в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич указал, что пострадало здание в центре города.
"Есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области. На городе работают спасатели и экстренные службы", – написал Кирилл Тимошенко.
В Одесской области воздушная тревога продолжалась с 22:43 по 00:13.
В Николаевской области сирена прозвучала в 22.42. По состоянию на 00:24 продолжается до сих пор.
- В Днепре, 29 сентября, раздались взрывы, в городе объявили воздушную тревогу. В результате ракетных ударов повреждена гражданская инфраструктура.
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