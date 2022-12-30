Россия атаковала Киев "шахедами". Сработало ПВО

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Киевщина! Атака дронами. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!", - написал Кулеба.

В 2:35 в Киеве сработало ПВО. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 1:56.

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами.

МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры.

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