Россия атаковала Киев "шахедами". Сработало ПВО
В ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев дронами-камикадзе
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Киевщина! Атака дронами. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!", - написал Кулеба.
В 2:35 в Киеве сработало ПВО. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 1:56.
- Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами.
- МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры.
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