Об этом сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев в телеграмме.

Он отметил, что враг атаковал "шахедами" промышленные объекты общества, в результате чего там возник пожар.

"Работают спасатели. Информация о жертвах по состоянию на данный момент отсутствует. Также в небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ!" – заявил Бакшеев.