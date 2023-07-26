Россия атаковала Харьковщину "шахедами": есть попадание в промышленные объекты
Ночью 26 июля россияне атаковали Первомайскую общину Харьковской области, используя дроны-камикадзе - попадание в промышленные объекты.
Об этом сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев в телеграмме.
Он отметил, что враг атаковал "шахедами" промышленные объекты общества, в результате чего там возник пожар.
"Работают спасатели. Информация о жертвах по состоянию на данный момент отсутствует. Также в небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ!" – заявил Бакшеев.
- За прошедшие сутки 24 июля российская армия нанесла удары по 13 областям Украины, в результате чего три человека погибли, еще 15 - получили ранения.
- 25 июля российская армия нанесла удары по населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрела села Токаревка погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения в поселке Камышаны.
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