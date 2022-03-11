Россия атаковала физико-технический институт в Харькове, там находится экспериментальный ядерный реактор. Видео

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

В Харькове и Харьковской области российские снаряды попали в ТРЦ и жилой дом , в результате чего погибли четыре человека, еще одну девочку госпитализировали.

От российских обстрелов начался пожар в соседнем общежитии."Россия только что атаковала Харьковский физико-технический институт. Там находится экспериментальный ядерный реактор. Также от обстрелов начался пожар в соседнем общежитии. Обстрелы продолжаются. Россия атакует ядерные объекты в Украине и одновременно распространяет дезинформацию, что Украина якобы имеет собственную секретную ядерную программу. Так они пытаются оправдать нападение на Украину", - говорится в сообщении.

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