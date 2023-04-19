Россия атаковала авиацией Орехов на Запорожье, пострадали дома
В среду, 19 апреля, вражеские войска совершили очередную авиационную атаку на город Орехов Запорожской области, пострадали частные дома
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .
Сегодня рашисты ударили бомбой по гражданскому сектору города Орехов.
В результате обстрела пострадали частные дома и имущество мирных жителей.
Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия.
Информация о пострадавших не поступала.
"Враг уничтожает остатки жизни в маленьком городе, но Силы обороны Запорожского направления постоянно работают над тем, чтобы быстрее выбить врага с нашей земли", - отмечает глава области.
- В течение суток 16 апреля российские войска совершили 56 обстрелов по 16 мирным населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждены дома, пострадал мужчина.
- За сутки 17 апреля враг четырежды ударил по Запорожской области из разных видов вооружения: РСЗО, авиации и артиллерии.
- 18 марта враг нанес по Запорожью 4 авиационных удара, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и совершил 93 артиллерийских обстрела.
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