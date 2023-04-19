Россия атаковала авиацией Орехов на Запорожье, пострадали дома

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .

Сегодня рашисты ударили бомбой по гражданскому сектору города Орехов.

В результате обстрела пострадали частные дома и имущество мирных жителей.

Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия.

Информация о пострадавших не поступала.

"Враг уничтожает остатки жизни в маленьком городе, но Силы обороны Запорожского направления постоянно работают над тем, чтобы быстрее выбить врага с нашей земли", - отмечает глава области.