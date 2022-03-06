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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия анонсирует зверства, а мир молчит, - Зеленский об обещании обстрела предприятий в Украине

Россия анонсирует зверства, а мир молчит, - Зеленский об обещании обстрела предприятий в Украине

6 мартa, 2022 воскресенье
23:51
война с Россией

Путин видит безнаказанность и становится все более жестоким к Украине

Об этом в вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский, передает Еспресо.TV.

"Российским военным мало того, что они уже натворили, мало разрушенных судеб, искалеченных жизней - они хотят убить еще больше. На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. Большинство из них построены десятилетия назад, еще во времена Советского Союза , построенные внутри городов, а сейчас они посреди обычной городской среды и там работают тысячи людей, а сотни тысяч живут рядом. И это убийство, сознательное убийство", - отметил глава государства.

И особо отметил, что не услышал сегодня реакции от ни одного лидера мира, от ни одного западного политика:

"Только вдумайтесь в чувство безнаказанности оккупантов - они анонсируют запланированные зверства. Почему? Потому что нет реакции, потому что молчание, ни слова, как будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день. Надеюсь, хотя бы завтра вы это заметите и отреагируете ".

Далее Владимир Зеленский добавил: "Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку, точно знаем, как последуют приказы по вертикали командования, знаем все и не простим ничего. Вас ждет трибунал и суд Божий, если попытаетесь скрыться".

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обстрелы
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