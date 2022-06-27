Россия "анонсирует" провокацию на Криворожской ТЭС, в ДТЭК считают, что россияне оправдывают возможный теракт
Российские военные анонсировали взрыв или обстрел Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области
Об этом говорилось в вечерней постройке Минобороны России, передает РИА Новости.
Там заявили, что якобы ВСУ готовят провокацию - "взорвать теплоэлектростанцию и обвинить в этом Россию".
Компания-владелец станции ДТЭК отреагировала на заявление Минобороны РФ.
"Распространенная информация о наличии вооруженных лиц на территории ДТЭК Криворожская ТЭС является абсолютным фейком. Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было", - говорится в заявлении.
Там заверили, что на станции присутствуют только работники ТЭС.
"Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора компания расценивает как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками. Компания обращает внимание мирового сообщества на готовящиеся на объекты критической инфраструктуры целенаправленные атаки", - отметили в компании.
Криворожская ТЭС расположена в 20 км к западу от районного центра Апостолово и в 2 км от Зеленодольска. Эти населённые пункты часто бывают под обстрелами россиян.
Это одна из самых больших тепловых электростанций Украины.
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