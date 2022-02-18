Россия анонсировала на 19 февраля запуски баллистических и крылатых ракет под руководством Путина в рамках учений

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.



"19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", - заявили в военном ведомстве.



В министерстве отметили, что к учениям будут привлечены силы ПКС РФ, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов.



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