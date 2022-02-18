Россия анонсировала на 19 февраля запуски баллистических и крылатых ракет под руководством Путина в рамках учений
Министерство обороны России объявило о запуске баллистических и крылатых ракет 19 февраля в рамках плановых учений под руководством президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", - заявили в военном ведомстве.
В министерстве отметили, что к учениям будут привлечены силы ПКС РФ, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений". 16 февраля министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск. Разведка США также пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы.
- Позже в Белом доме сообщили, что за последние дни российские войска на украинской границе увеличились по меньшей мере на 7 тыс.
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