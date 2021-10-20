Россия анонсировала масштабные военные учения с Беларусью в 2023 году

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передают росСМИ.

Он отметил, что на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси договорились о новых масштабных учениях. Был утвержден план обеспечения военной безопасности до 2024 года.

"Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станут совместные учения "Щит Союза", которые проведем в 2023 году", - отметил Шойгу.

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