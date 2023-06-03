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Россия активно продает золото из фонда благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета

3 июня, 2023 суббота
04:50
Экономика На фото русское золото

Министерство финансов России в мае 2023 продолжило продавать золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть дефицит бюджета

Об этом говорится в данных российского Минфина, сообщает "Экономическая правда".

За месяц объем золота в составе ФНБ уменьшился до 517,11 тонны, по сравнению с 520,95 тонны по состоянию на 1 мая, 527,38 тонны – на 1 апреля, 539,25 тонны – на 1 марта, 551,28 тонны – в 1 мая. февраля и 554,91 тонн на 1 января 2023 года.

Именно в январе Министерство финансов России впервые продало небольшой объем золота (3,6 тонн) из ФНБ.

В общей сложности по состоянию на 1 июня объем ФНБ составил 12,35 триллиона рублей, что эквивалентно 153,1 млрд долларов. За месяц объем Фонда уменьшился на 0,13 триллиона рублей или на 1,9 млрд. долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 9,05 млрд. евро, 285,73 млрд. китайских юаней, а также 517,1 тонн золота. Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ составил 55,2 млн. долларов, или 4,45 млрд. руб.

Таким образом, в мае объем евро, рублей и золота в составе ФНБ уменьшился, а юаней вырос на 2,6 млрд. рублей.

  • Напомним, в июле 2022 года СМИ сообщали , что Россия похищает золото в Судане – эта контрабанда финансирует войну в Украине и позволяет РФ обходить санкции.
Россия
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