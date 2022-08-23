Россия активизирует обстрелы гражданской инфраструктуры и государственных объектов Украины, - Reuters
Соединенные Штаты имеют разведданные о том, что Россия планирует в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины
Об этом сообщает Reuters.
"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по ударам по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – сказал чиновник.
- Президент Украины Владимир Зеленский также заявил , что на этой неделе кафиры могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям.
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