Об этом сообщает Reuters.

"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по ударам по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – сказал чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил , что на этой неделе кафиры могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям.

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