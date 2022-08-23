English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия активизирует обстрелы гражданской инфраструктуры и государственных объектов Украины, - Reuters

Россия активизирует обстрелы гражданской инфраструктуры и государственных объектов Украины, - Reuters

23 августа, 2022 вторник
04:00
война с Россией

Соединенные Штаты имеют разведданные о том, что Россия планирует в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины

Об этом сообщает Reuters.

"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по ударам по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", – сказал чиновник.

  • Президент Украины Владимир Зеленский также заявил , что на этой неделе кафиры могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Зеленський Путін
21 августа, 2022 воскресенье
До Зеленского дошло, что переговоры с Путиным возможны только после деоккупации территорий Украины, - политолог Магда
ядерна зброя рф ракета
22 августа, 2022 понедельник
В МИД России пригрозили НАТО столкновением ядерных государств с тяжелыми последствиями
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
21 августа, 2022 воскресенье
Три новых образца вооружения для Украины: как они усилят ВСУ. Колонка Сергея Згурца
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.28
  • EUR
    Покупка 39.58
    Продажа 40.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
23 августа
05:32
Благодаря "зерновой инициативе" Украина экспортировала уже более 720 тыс. тонн продовольствия, - ООН
05:09
Россия заманивает "добровольцев" на войну в Украину большими деньгами, - ISW
04:46
Снаряд M982 Excalibur
Еще одно высокоточное оружие. США включили Excalibur в новый пакет вооружений для Украины, - Politico
04:23
Провокация. МИД Эстонии отреагировал на версию ФСБ РФ об убийстве Дугиной
03:37
С оккупированной Харьковщины 22 августа удалось эвакуировать более 800 человек, – Верещук
03:14
США закажут для Украины дроны-камикадзе Switchblade 600
02:51
Голландия предоставит 65 млн евро для разминирования и восстановления Украины
02:28
ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского, - ОК "Юг"
02:05
Владимир Сальдо
Херсонский коллаборант Сальдо до сих пор в больнице – состояние его здоровья держат в секрете
01:44
В 2022 году Украина экспортировала 10 млн тонн агропродукции – почти вдвое меньше, чем в прошлом
01:21
Зеленский ввел в действие закон об обязательном укрытии в каждой новостройке
01:01
Подоляк
В оккупированном Крыму будет расти количество атак неизвестного происхождения, - Подоляк
00:46
ВСУ "планируют" взорвать мост через реку Казенный Торец в Славянске, а Запад "устал" от войны в Украине: фейки роспропаганды за 22 августа
00:21
В приграничной с Украиной Ростовской области РФ увеличилась площадь лесных пожаров
00:18
ООН создала группу по установлению фактов трагедии в Оленовке
2022, понедельник
22 августа
23:57
Войска РФ вечером обстреляли Сумщину: произошел пожар
23:23
Дарья Дугина (Платонова) на "Азовстали". Лето 2022 года, оккупированный Мариуполь
Путин наградил Дугину орденом "За мужество"
22:25
Зеленский: Поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове завершились, 19 человек погибли
22:15
Смог над Киевом: из-за чего загрязнился воздух и когда станет чище
21:53
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ бьют россиян на всех фронтах: наступление захлебывается, логистика хромает. Колонка Сергея Згурца
21:48
ЛНР
На территории "ЛНР" объявили о начале "общей мобилизации" в армию РФ, - украинская разведка
21:45
Украина просит ООН и Красный крест фиксировать возможное судилище над азовцами в Мариуполе
21:25
Архиепископ Савва: Польское лицо "русского мира"
21:16
совбез ООН
РФ созывает Совбез ООН из-за "ситуации вокруг ЗАЭС"
21:02
В МИДе назвали европейские страны, для которых поставки оружия для Украины табу
20:51
Укрзализныця сообщила о задержке нескольких поездов из Перемышля: в чем причина
20:43
Сербия
Сербия осенью перестанет импортировать российскую нефть
20:32
Обновлено
"Громко как никогда": украинцам предложили изобразить "символ тризуба" неоднозначным жестом
20:19
"Став преградой для россиян": бойцы Сил спецопераций показали, как уничтожили мост в Донецкой области
20:01
Украинское войско "приземлило" российский беспилотник на Херсонщине
19:58
Флаг Украины
Одесса, Луцк, Запорожье, Черниговщина и Днепропетровщина: в ряде регионов вводятся ограничения ко Дню Независимости
19:46
На День Независимости в Киеве покажут уникальную коллекцию флагов конца ХХ-ХХІ ст.
19:33
Российские захватчики понесли потери во время штурма на Бахмутском, Новопавловском и Запорожском направлении, - Генштаб ВСУ
19:12
В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Гауляйтер города заявляет о работе ПВО по беспилотнику
19:10
Инфографика
Цены на горючеесегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:48
Посылки через почтоматы за 1 гривню: Новая почта объявила праздничный тариф ко Дню Независимости
18:38
Родственники пленных из Азовстали возмущены отказом депутатов голосовать за обращение по Оленовке к международным организациям
18:25
В Грузии четвертые сутки тушат лесной пожар
18:21
"Сохраните украинскую культуру": Минкульт запустил проект по сбору денег на восстановление разрушенного оккупантами наследия
18:18
Инфографика
Более 90% украинцев гордятся своим гражданством – опрос
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV