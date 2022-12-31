Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали Украину 16 дронами-камикадзе типа Shahed-131 и 136. Система ПВО сбила все вражеские БПЛА.

Аналитики напомнили, что обстрел произошел после массированного ракетного удара РФ по украинской критической инфраструктуре 29 декабря. Тогда захватчики выпустили и 23 беспилотника.

В отчете указывают, что за последние двое суток россияне применили 39 БПЛА. Туда же добавляют 30, которых враг выпустил в ночь с 18 на 19 декабря, и 13 – 14 декабря.

"Увеличение темпов атак может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше дронов после трехнедельного периода (17 ноября - 7 декабря) их неиспользования, или что РФ получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана", - отмечают специалисты.

В Институте изучения войны предполагают, что оккупанты увеличили темпы атак БПЛА, пытаясь поддерживать свою кампанию против критически важной инфраструктуры, учитывая исчерпание запасов высокоточных ракет.

"Украинская противовоздушная оборона недавно доказала свою высокую эффективность в уничтожении шахедов. Однако россияне, вероятно, будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке принудить Киев к переговорам", - подытожили аналитики.

Напомним, в ночь на 30 декабря Силы обороны сбили 16 вражеских "шахедов".

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