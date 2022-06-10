Россия 9 июня убила 3 мирных жителей Донбасса

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 9 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Новоукраинке. Каждый военный преступник будет наказан!", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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