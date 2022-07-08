Нардеп VIII созыва поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Надо говорить откровенно, Россия 8 лет наращивала свои запасы боеприпасов. Но на сегодня мы перебиваем им логистику и хранение. Как ни крути, а подвозимые по железной дороге снаряды надо где-то хранить, чтобы подвозить на передовую. Наша задача: с помощью разведки, спутников, партизан вычислять такие логистические центры россиян и уничтожать. Таким образом мы будем их оставлять без оружия и горючего", - отметил Лапин.

Украинский защитник добавил, что сейчас у российских захватчиков преимущество в артиллерии, но ВСУ постепенно нивелируют это преимущество.

"Не надо недооценивать российских оккупантов. Они тоже учатся воевать, рассредоточивать свои силы. А учитывая преимущество России в артиллерии по многим направлениям, на сегодняшний день наша пехота действительно выживает. Но чем больше наши Вооруженные силы будут насыщены артиллерией, тем быстрее мы будем продвигаться", - заметил Игорь Лапин.

В Николаевской области 7 июля оккупанты убили двух гражданских, ранили 54, обстреляли дома и фермерское хозяйство.

По данным Генштаба по состоянию на утро 8 июля, ВСУ нанесли врагу потери в районе Богородичного во время его попытки наступления и отвергли оккупантов обратно. Однако войска РФ наступают в направлении Веселой Долины и в районе Спорного, продолжаются бои.

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