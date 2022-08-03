Россия 6 раз в сутки обстреляла Сумщину, зафиксировано 62 прилета

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Всего на Сумщине зафиксировано 62 прилета, пострадали 3 общины.

"Эсманьская община: после 16:00 проходил артиллерийский обстрел и минометный обстрел в разных населенных пунктах общины. Продолжился артобстрел и после 18:00", - пишет Живицкий.

После 20:00 из минометов пострадала Хотинская община – 10 прилетов.

По Середино-Будской общине российский враг около 20:00 бил из гранатометы, а также 10 прилетов.

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", - подчеркивает глава Сумской ОВА.

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